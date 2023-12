Giovanni Arvedi su Forbes. Il proprietario di Ast tra gli italiani più ricchi

TERNI C’è ancora Giovanni Arvedi tra gli italiani più ricchi secondo la classifica stilata da Forbes. Il cavaliere a capo dell’omonimo gruppo siderurgico, da quasi due anni presidente di Acciai speciali Terni, rilevata appunto all’inizio del 2022 dalla multinazionale tedesca ThyssenKrupp, occupa la 44esima posizione tra i “Paperoni“ d’Italia con un patrimonio stimato in 1,7 miliardi di dollari. Se Arvedi può essere considerato ternano e quindi umbro acquisito, c’è un altro umbro che lo precede in classifica: al 23esimo posto c’è infatti Brunello Cucinelli, a cui Forbes attribuisce un patrimonio (personale e familiare in questo caso) di 3,2 miliardi di dollari. Sul podio di Forbes degli italiani più ricchi: primo Giovanni Ferrero con 39,1 miliardi di dollari; secondo Giorgio Armani con 12,9 miliardi; terzo Piero Ferrari, 7,6 miliardi. Affiancano Giovanni Arvedi, tutti in 44esima posizione, Sabrina Benetton, John Elkann, Massimo Moratti, Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia. L’imprenditore cremenose a capo di Ast era stato inserito lo scorso aprile tra i “nuovi miliardari italiani“ nella classifica “Forbes Billionaires 2023“. Anche allora, patrimonio stimato di 1,7 miliardi di dollari. "Dopo i Del Vecchio - si leggeva su Forbes.it – il nuovo miliardario più ricco è Giovanni Arvedi, 85 anni e un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari. Discende da una famiglia che si occupava di metalli già nel 17esimo secolo, quando possedeva una miniera di rame". "Lo scorso anno - sottolineava ancora Forbes.it – ha portato a termine una delle sue operazioni più ambiziose: l’acquisto delle Acciaierie di Terni per oltre 600 milioni di euro".