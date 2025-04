Giovani talenti, iscrizioni aperte al Conad Jazz Contest 2025

Si sono aperte ieri le iscrizioni al Conad Jazz Contest 2025, il concorso per i giovani talenti che hanno l’opportunità di far conoscere la propria musica e avviare la carriera direttamente dal prestigioso palco di Umbria Jazz, a perugia dall’11 al 20 luglio. Fino al 28 maggio, musicisti singoli e band fino a otto componenti possono iscriversi gratuitamente caricando tre dei loro brani direttamente sul sito ufficiale del contest www.conadjazzcontest.it.Appena completata l’iscrizione, i brani caricati dai partecipanti saranno immediatamente disponibili all’ascolto in modo gratuito e senza registrazione direttamente sul sito del Contest. Dal 29 maggio la giuria tecnica, presieduta da Manuele Morbidini, direttore di Umbria Jazz Orchestra e compositore sassofonista, individuerà npbe dei dieci finalisti. A decretare, invece, il decimo finalista sarà la “giuria popolare“ composta da tutti gli appassionati del jazz e la community online che potranno iscriversi sul sito del contest e votare attraverso web o smartphone. I dieci finalist accederanno alla fase finale del Contest e si esibiranno a Umbria Jazz di fronte al pubblico di appassionati e alla giuria artistica, presieduta da Stefano Bragatto, direttore di Radio Monte Carlo,, che decreterà in diretta radiofonica il vincitore. Al primo classificato andranno un assegno di 5.000 euro e un tour tra l’estate 2025 e l’estate 2026. Novità dell’edizione 2025 è l’accordo con Universal Music Italia per la distribuzione in digitale dell’EP (extended play) del vincitore assoluto su tutte le piattaforme di musica in streaming.