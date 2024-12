Giovani imprenditori. Nuova nomina per Tonti

Il presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Umbria, Daniele Tonti (nella foto), è stato nominato expert panel dalla presidenza nazionale dei giovani imprenditori Confindustria per il settore delle filiere strategiche. Si occuperà delle attività legate alla propria materia di expertise a supporto della realizzazione delle linee progettuali del mandato della neo-presidente Maria Anghileri con gli altri sei expert panel nominati. "È per me un grande onore - ha sottolineato Tonti - essere stato nominato expert panel. Ringrazio la presidente Maria Anghileri per la fiducia accordatami e sono orgoglioso di poter rappresentare l’Umbria, mettendo a disposizione le mie competenze sul tema delle filiere strategiche".

"Diventa indispensabile - ha aggiunto - promuovere politiche che favoriscano l’aggregazione aziendale e consentano alle imprese di raggiungere una massa critica sufficiente per affrontare i mercati internazionali".