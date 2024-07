Giovani imprenditori . Di Curzio è il presidente: "Facciamo squadra"

Cambio al vertice del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria. Omar Di Curzio è il nuovo presidente e subentra a Fabio Serafini. Il Comitato di presidenza è formato dai due vicepresidenti Francesco Botondi e Barbara Mencaroni, Fabrizio Marcaccioli e Valentina Fausti. "Pensiamo che il compito di un Gruppo come il nostro - dice Di Curzio - sia di creare un ambiente attivo e dinamico, di cui possa beneficiare tutto il sistema Confcommercio e tutte le imprese. Fare impresa non è facile, ma non è nemmeno impossibile".