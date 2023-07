Giovane con problemi di droga litiga con i nonni: ritirate armi e munizioni

ASSISI - Acque agitate in famiglia, gli agenti della Polizia di Assisi hanno ritirato, in via cautelare, alcune armi e munizioni, regolarmente detenute da un ventisettenne noto alle forze dell’ordine. A richiedere l’intervento e l’aiuto della Polizia è stata una donna anziana, preoccupata per il comportamento del nipote, il quale era solito tenere degli atteggiamenti ostili e irrispettosi che avevano reso invivibile la quotidianità familiare. Situazione legata alla dipendenza da sostanze stupefacenti dell’uomo che, nel tempo, aveva cominciato ad assumere atteggiamenti ostili e minacciosi nei confronti dei propri genitori che, esasperati dalla situazione, lo avevano allontanato dalla casa di famiglia, trovando ospitalità dai nonni , sperando in un cambiamento di vita. Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che la lite era cessata e che non vi erano state aggressioni fisiche. L’episodio è stato segnalato nell’applicativo "Scudo".