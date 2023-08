Giovane accoltellato in strada, scattano le indagini

Terni, 27 agosto 2023 – Indagini della squadra Mobile della questura di Terni sull'accoltellamento di un 30enne di nazionalità marocchina - rimasto ferito in modo grave – avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Jalenti, nel quartiere di borgo Rivo, a Terni. Il giovane è stato colpito all'addome con un fendente, sembra al culmine di una lite con un altro uomo, ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale 'Santa Maria di Terni. Lì i sanitari lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per salvargli la vita e, successivamente, le sue condizioni sono andate migliorando, tanto che è stato poi dimesso dalla rianimazione per proseguire il recupero in un reparto di degenza.

Da quanto appreso, il 30enne vive in un immobile fatiscente e abbandonato, non distante dal luogo dell'aggressione. Fra le ipotesi al vaglio della polizia di Stato, il fatto che l'accaduto sia connesso al mondo dello spaccio della droga.