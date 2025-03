FOLIGNO Il folignate Umberto Colavita, tecnico istruttore di terzo livello, è stato nominato al vertice del Comitato nazionale Giostre e Quintane. L’organismo è composto da tre qualificati ed esperti della disciplina e si occuperà delle manifestazioni storiche, eventi e tappe di campionato dove i cavalieri e amazzoni si cimentano in giostre di abilità nel centrare dei bersagli con l’utilizzo di lance, come in uso in molte manifestazioni e rievocazioni storiche che si svolgono in tutta Italia. Oltre a Colavita, nel Comitato ci sono Massimo Massetti di Ascoli Piceno e Roberto Parnetti di Arezzo. Colavita vanta collaborazioni con la Quintana di Foligno e Ascoli Piceno dove, dallo scorso anno, è direttore del Corso di formazioni e perfezionamento per cavalieri di eventi storici. Con lui si sono formati oltre 100 cavalieri ed amazzoni tra cui alcuni tra i più blasonati in Giostre e Quintane quali Massimo Gubbini, Mattia Zannori, Tommaso Finestra, Lorenzo Paci, Daniele Scarponi, Pierluigi Chicchini e Luca Innocenzi. Massetti è presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana di Ascoli Piceno, oltre ad essere anche vice presidente della Fisb (Federazione Italiana Sbandieratori). Parnetti collabora con molti comitati organizzatori di eventi storici, dove ricopre anche incarichi di maestro di campo e giudice. Il lavoro che aspetta il neo Comitato Nazionale sarà quello di redigere un regolamento specifico sugli eventi storici.