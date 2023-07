Giostra, la scelta del Giotti Andrea Leonardi sostituirà l’infortunato Gubbini

Sarà Andrea Leonardi a sostituire Massimo Gubbini come portacolori del Rione Giotti nella Quintana di settembre. Gubbini è infatti alle prese con la riabilitazione dopo la bruttissima caduta da cavallo, nel corso della prima sessione di prove libere per la Quintana della Rivincita. Dopo l’operazione a Perugia, tutto lascia sperare per il meglio, ma il suo cammino non sarà di certo veloce. Per questo il Rione di piazza Faloci ha scelto di sostituto. Una decisione non di certo facile. A testimoniarlo il tono della nota ufficiale con cui il Giotti comunica la decisione, rivelando anche di aver pensato di non partecipare alla Giostra. "Mai nella nostra storia, non soltanto recente, ci è capitato di vivere momenti tanto provanti, di dolore e preoccupazione, capaci di mettere in discussione le motivazioni e con esse le intenzioni – scrive il Rione – Da settimane, e non poteva essere altrimenti, i nostri cuori e le nostre attenzioni sono interamente rivolte a Massimo Gubbini, al suo stato di salute, alla sua famiglia, con la quale siamo in contatto costante e alla quale rinnoviamo, ancora una volta, tutta la nostra vicinanza ed il nostro supporto. Lui, per noi, è la priorità. Lo è ora e lo sarà in futuro". Quello che è successo ha fatto andare il secondo piano tutto il resto e "abbiamo riflettuto profondamente sul da farsi, senza escludere anche una possibile rinuncia alla Giostra della Rivincita. Sappiamo però che anche su di noi ricade la responsabilità di scelte che siano sempre coerenti al bene della manifestazione e sappiamo che, esserci, per tanti rionali che faticano tutto l’anno significa qualcosa di importante". Quindi la decisione di martedì sera, quando il consiglio del Rione, guidato da Alfredo Doni, si è riunito decidendo di affrontare la prossima Giostra affidando i nostri colori ad Andrea Leonardi".

Leonardi è stato secondo cavaliere del Giotti dal 2009 al 2011 e dal 2020 al 2022. E’ della scuola di Narni, ma folignate d’adozione e al Campo ha corso nel 2012 per il Rione La Mora, conquistando il terzo posto. Ha corso inoltre sette edizioni della Quintana di Ascoli, ottenendo due secondi posti, sette edizioni della Corsa all’Anello di Narni, una edizione della Giostra di Servigliano e un Palio delle Giostre d’Italia. "Non sarà una sfida semplice – continua il Giotti – e lo ringraziamo per il coraggio e l’entusiasmo con il quale l’ha accolta. Sarà un’edizione difficile per noi, ma la onoreremo: con forza, dedizione e impegno al servizio del nostro amato rione". Oltre a Gubbini, nella Giostra di settembre mancherà anche Luca Innocenzi, appiedato dal Daspo del questore, seguito alla rissa scoppiata durante le prove ufficiali. Una Quintana senza i ‘vip’, che dunque potrebbe lasciare spazio a sorprese.

Alessandro Orfei