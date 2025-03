Giornate Fai di primavera: "Un grande successo"

GUALDO TADINO - Hanno avuto pieno successo le “Giornate Fai di Primavera“ che hanno visto partecipare numerose persone alle visite e alla conoscenza di vari luoghi noti del centro storico cittadino. Grande è la soddisfazione e l’entusiasmo espressi da molti partecipanti che hanno visto appagate anche le curiosità per la conoscenza di un patrimonio comune, spesso ignorato dall’abitudine e dalla corsa quotidiane. Gli organizzatori della bella iniziativa esprimono un sentito ringraziamento al "Comune di Gualdo Tadino e all’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi, sempre presente agli eventi, al Polo museale, nella figura della direttrice Catia Monacelli, a Don Michele Zullato, che ci ha permesso di scoprire le splendide chiese visitate, a Tecnocasa per averci messo a disposizione i propri locali, all’Ente Giochi de le Porte nella figura di Christian Severini e a Porta San Benedetto per la visita alla Taverna, ex refettorio del convento. arricchita da uno dei bellissimi abiti del Corteo storico, alla protezione civile Sorgente. Inoltre un enorme grazie al professor Giovanni Carlotti per l’interessante e coinvolgente spiegazione sulla scienza e sulla mostra che abbiamo potuto ammirare all’interno della Chiesa di San Francesco. Un ringraziamento particolare a tutti i visitatori che con il loro entusiasmo e la loro partecipazione hanno reso possibile il successo di questo evento. E grazie al Fai e a tutti i nostri volontari".

A.C.