"Giornata dell’infermiere aperta alla città"

Lunedì l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Perugia invita la cittadinanza e tutti i professionisti sanitari a partecipare alle celebrazioni per la Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si svolgeranno presso il Barton Park. Una data simbolica per onorare il lavoro quotidiano, la passione e l’impegno degli infermieri, protagonisti essenziali del sistema salute.

La mattina sarà dedicata al convegno scientifico accreditato Ecm dal titolo “Professione infermieristica: nuove prospettive alla luce del nuovo Codice Deontologico”, occasione di confronto e aggiornamento sulle sfide etiche e professionali introdotte dal nuovo Codice Deontologico 2025. L’evento, che vedrà la partecipazione di esperti di governance sanitaria, innovazione assistenziale e formazione, si concentrerà su tematiche cruciali come la valorizzazione della persona assistita, la sostenibilità del sistema salute e l’evoluzione delle competenze infermieristiche.

“Abbiamo voluto che il 12 maggio fosse non solo un momento di celebrazione, ma anche di apertura alla città – ha dichiarato Nicola Volpi, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Perugia –. Gli infermieri rappresentano un pilastro essenziale del sistema sanitario, coniugando competenze tecniche e relazionali per garantire assistenza qualificata, continua e centrata sulla persona. Con questo evento vogliamo ricordare il valore insostituibile della nostra professione e il ruolo che svolgiamo nel promuovere salute, equità e prossimità. Essere infermieri significa coniugare competenza, responsabilità e umanità in ogni gesto di cura. Il 12 maggio non è solo la nostra giornata, ma un’occasione per rinnovare il nostro impegno verso la collettività".