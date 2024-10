“Giornata delle famiglie al Museo“. La città apre le porte dei suoi gioielli

Caccia al tesoro, divertenti visite guidate, laboratori creativi e un banchetto etrusco con le ricette di 2000 anni fa. Sono le diverse attività in calendario per la “Giornata nazionale delle famiglie al museo“ che si celebra in tutta Italia domenica 13 ottobre. Anche quest’anno musei e monumenti della città aderiscono all’iniziativa e alla lista ormai consolidata composta da Pozzo di San Patrizio, Pozzo della Cava, Orvieto Underground, Museo etrusco “Claudio Faina“, Museo archeologico nazionale e Torre del Moro si aggiunge anche la Necropoli di Crocefisso del Tufo. Il tema scelto per l’edizione 2024 dall’associazione “Famiglie al Museo“ che organizza la manifestazione è “Un museo green“ e sarà incentrato sulla sostenibilità in campo culturale. Nei siti di interesse che aderiscono all’iniziativa saranno proposte attività a tema e valorizzate le buone pratiche che vengono adoperate.

In questo senso il Pozzo di San Patrizio, dal 2022, e il Pozzo della Cava, dal 2023, fanno parte della Rete mondiale dei musei dell’acqua dell’Unesco che valorizza i patrimoni acquatici ereditati, sia culturali che naturali, e raccoglie musei e monumenti impegnati a vario titolo nella realizzazione di progetti educativi sul valore dell’acqua e dello sviluppo sostenibile.Tante le attività nel programma coordinato dall’assessorato alla cultura e al turismo con la collaborazione di Carta Unica, la chiave di accesso a tutti i musei e monumenti della città. Al Pozzo di San Patrizio per tutta la giornata ingresso con biglietto ridotto per le famiglie (3,5 euro) e gratis fino a 6 anni. Dalle 15.30 alle 17.30 si terrà una singolare caccia al tesoro “Un pozzo di scienza“ dove le risposte ’green’ varranno doppio. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0763 343768. Ingresso a prezzo ridotto per le famiglie (2,5 euro) anche al Pozzo della Cava dove i più piccoli potranno trovare delle mini-guide cartacee in italiano e inglese con i sette personaggi della Cava. Qui è previsto inoltre, su prenotazione, un banchetto etrusco in famiglia con la ricostruzione delle ricette di oltre 2mila anni fa. Al Museo archeologico nazionale si entra gratuitamente fino a 18 anni e dalle 9.30 alle 12.30 si gioca con “Ritorno all’antico, spegniamo i cellulari e torniamo ai giochi tradizionali: memory sui reperti del museo e caccia al tesoro“.