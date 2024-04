Giornata dedicata all’autismo . Comune, le finestre si colorano

CITTA’ DI CASTELLO - Le finestre della sala del consiglio comunale che si affacciano su piazza Gabriotti saranno illuminate a colori per tutta la settimana in occasione della Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo. All’accensione della luce blu sulla torre civica di ieri segue – fino a domenica 7 - quella delle finestre, un segno ancora più visibile dell’adesione alla mobilitazione mondiale per sostenere la ricerca scientifica e il bisogno di assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico (Dsa). Un ulteriore impulso alla sensibilizzazione sul tema verrà poi dall’evento intitolato “Autismo: Parliamone a scuola“, sabato 6 aprile, dalle 10,30 alle 13,30 al Nuovo Cinema Castello, dall’associazione In&Aut-Tiferno autismo. Una conferenza rivolta ai docenti di ogni ordine e grado e ai genitori delle persone autistiche, cui parteciperanno la psicologa e analista del comportamento Francesca Agresta e l’esperta in psicomotricità Sofia Baloci. "Anche quest’anno in occasione della giornata del 2 aprile, accanto alla torre blu, abbiamo voluto illuminare di tutti i colori le finestre del palazzo comunale, per indicare le mille sfaccettature dello spettro autistico", spiega l’assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti. La presidente di "In&Aut – Tiferno" Maria Teresa Aracri sottolinea il rilievo dell’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, nella quale "le due professioniste sapranno illustrare tecniche e strategie per promuovere relazione e benessere delle persone autistiche in un ambiente scolastico".