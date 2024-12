Giorgio Vasari inedito. Le tre amiche pittrici

Domenica alle 16.30 in Pinacoteca Comunale di Città di Castello proseguono le celebrazioni per i 450 anni dalla morte del pittore e storico dell’arte Giorgio Vasari, il quale ha avuto un legame molto stretto con la famiglia tifernate dei Vitelli. Viene ricordato per aver dipinto “l’Incoronazione della Vergine” all’interno della cappella Vitelli nella Chiesa di San Francesco e per aver ideato la facciata a graffiti di Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Per l’occasione la professoressa Romanella Gentili Bistoni terrà una conferenza dal titolo “Vasari e tre Donne pittrici” partendo dalle “Vite del Vasari” analizzerà tre importanti figure femminili. La prima è la pittrice e suora domenicana Suor Plautilla Nelli al secolo Polissena de’ Nelli, la seconda figura che verrà trattata è la scultrice e intagliatrice di gemme Properzia De’ Rossi ed infine verrà illustrata la figura della pittrice tardo Rinascimentale Sofonisba Anguissola.