Giochi de le Porte, il via. C’è il ’Palio di Primavera’

GUALDO TADINO – Il "Palio di Primavera", ovvero i Giochi de le Porte dei giovanissimi contradaioli, si disputerà venerdì e sabato prossimi. Il programma dell’evento ed i piccoli priori e priore, affiancati dal sindaco Massimiliano Presciutti e dai vertici adulti dei Giochi, con in testa il presidente Claudio Zeni ed il gonfaloniere Gianluca Anzuini, sono stati presentati ufficialmente nella sala consiliare del Comune. Per l’occasione è stato anche annunciato il nuovo sponsor dei Giochi: per tre anni Birra Flea abbinerà il suo marchio con la grande manifestazione, "una delle più importanti dell’Umbria"- ha detto il titolare di "Universo Flea", Matteo Minelli, gualdese doc, che ha anche ricordato simpaticamente i suoi trascorsi di giovane portaiolo e di fromboliere. Il programma: si inizia venerdì alle 11 con la premiazione degli artisti autori del Palio e della copertina del "Bussoletto"; alle 15 corteo dei giocolieri e prove di tiro con arco e fionda; alle 21,15 corteo storico e lettura dei bandi di sfida. Sabato 1° giugno: alle 10 pesa dei carretti e sorteggi per l’ordine delle gare pomeridiane; alle 11 prove con i somarelli; alle 16 corteo storico; alle 17 benedizione di giocolieri e somari e gare ufficiali: tiri con fionda ed arco, corse a cronometro e a pelo con i somari, rogo della Bastola; in più da quest’anno, alle 21,30, c’è la novità dell’esibizione dei piccoli tamburini. Taverne aperte per tutte e due giorni. Da tutti sono venuti parole di elogio per i tanti giovani impegnati nei Giochi e per i tantissimi volontari. A.C.