Giochi de le Porte. Il Palio a San Martino. La ’Corsa a pelo’ decisiva per la vittoria

GUALDO TADINO

Il Palio di San Michele Arcangelo 2023 va a porta San Martino, con la corsa a pelo che ha deciso le sorti dei Giochi de le Porte. Gioia grande per i priori Gianluca Anzuini e Sara Guidubaldi e per i portaioli giallorossi che tornano a festeggiare, dopo l’ultima vittoria del 2019, il nono palio della loro storia.

Dopo le prime tre gare San Martino era a quota 33 punti, con San Donato ad inseguire a 27 e le altre due porte ormai fuori dai giochi. Dopo una falsa partenza nella corsa col somaro a pelo, Indio di San Facondino ha subito un infortunio e per precauzione non è stato fatto partire, così la corsa si è svolta a tre e ad avere la meglio è stato Giovanni Vannozzi su Barbaro di San Benedetto. Ma ad esultare per la vittoria del Palio è stato Emanuele Barberini su Uragano di San Martino, giunto secondo davanti a Simone Collarini su Contrappasso di San Donato.

La giornata si era aperta con la cerimonia di proclamazione del premio per il miglior coreo storico, svoltasi al teatro Talia, che ha visto trionfare San Benedetto che ha ottenuto il punteggio pieno di 30 dalla giuria. Seconda San Martino con 27 punti, poi San Donato 24 e San Facondino 23. A causa della pioggia caduta nel primo pomeriggio, l’Ente ha deciso di ridurre il numero dei partecipanti al corteo storico e di modificare il percorso, con le sfilate che sono entrate direttamente in piazza Martiri senza fare il giro dell’anello. Dopo la benedizione del parroco a portaioli, giocolieri e somari è scattata la chiamata ufficiale per la prima gara dei Giochi, la corsa col somaro a carretto. San Martino, nonostante una sbavatura nella curva in fondo a via Calai, ha fatto registrare il miglior tempo di 1’59’’ con Uragano condotto dall’auriga Francesco Gatti e dal frenatore Andrea Micheletti. Secondo posto per San Donato con 2’00’’, terzo San Benedetto a 2’05’’, quarto San Facondino a 2’19’’. Nel tiro con la fionda tre porte allo spareggio con 55 e ultimo posto per Daniele Berardi di San Benedetto con 45. Sbaglia il primo tiro di spareggio Robert Shahini di San Facondino che arriva terzo e poi, dopo altri cinque tiri, cede Valerio Matrecano di San Martino, secondo, dietro a Diego Chiocci di San Donato. Nel tiro con l’arco il colpaccio di Christian Teodori di San Martino che fa 42 e si posiziona davanti a San Facondino con Luca Castagnoli 35, San Donato Francesco D’Antoni 33 e San Benedetto con Filippo Ruggieri 29.