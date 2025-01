Giochi de le Porte, Cesaretti è il nuovo Gonfaloniere

GUALDO TADINO - Alessandro Cesaretti (foto), priore della Porta San Donato, è il nuovo Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte. È stato eletto domenica sera, nella chiesa abbaziale di San Donato, dal Consiglio dei 48, cioè i delegati delle quattro Porte cittadine, che hanno ridato vita all’appuntamento annuale del Bussolo. Il tutto si è svolto seguendo il rituale antico di ben 500 anni. La cerimonia è iniziata con il corteo storico uscito dal palazzo comunale, con tamburini, balestrieri, chiarine, maggiorenti e i priori Marco Pannacci di Porta San Benedetto, Alessandro Cesaretti di Porta San Donato, Luca Fiorucci di Porta San Facondino e Gianluca Anzuini di Porta San Martino, Gonfaloniere uscente. Il bussolo, l’urna ricostruita secondo i modelli d’epoca, destinata a raccogliere i voti mediante le "pallotte", è stata posizionato al centro della chiesa: 34 i voti favorevoli per Cesaretti, portaiolo col pedigree, per la sua consolidata militanza, iniziata da quando era bambino: non pochi ricordano la foto iconica del suo dialogo con probabili suggerimenti all’orecchio del somaro della sua Porta. Come ogni priore eleggibile, Cesaretti ha fatto una promessa nel caso di elezione: provvederà alla installazione di effigie sacra in ceramica tipica gualdese nell’edicola di via Guerrieri. Nel ringraziare gli esponenti delle Porte, ha sottolineato il valore dell’essenziale opera dei volontari e l’importanza dei Giochi de le Porte.

Alberto Cecconi