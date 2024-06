Gigi Buffon a Solomeo. È l’ospite d’onore all’European Golden Boy

PERUGIA – Il borgo di Solomeo capitale del calcio giovanile. Una due giorni speciale voluta da Brunello Cucinelli nell’ambito della presentazione del Golden Boy, il trofeo riservato ai 100 migliori giovani d’Europa, vinto lo scorso anno da Jude Bellingham. Una due giorni aperta sul sintetico del parco intitolato a Don Alberti Seri con l’amichevole tra Juve Next Gen e Atalanta Under 23, che ha visto la vittoria di misura dei bergamaschi. Il primo trofeo dell’armonia sportiva, destinato a ripetersi negli anni, è andato così alla formazione di Modesto, ultimo appuntamento prima del rompete le righe per i due club protagonisti in serie C nella stagione appena conclusa. Ieri invece Gigi Buffon ha aperto la convention dedicata all’umanesimo sportivo al Teatro Cucinelli. Bel siparietto fra l’ex numero uno della Nazionale e Brunello Cucinelli, intervallato dai ricordi dei Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André, nonché grande tifosa milanista. Spazio poi all’ex talento del Barcellona Bojan Krkic che ha illustrato nel dettaglio il modus operandi della masia blaugrana. Il presidente del Parma Kyle Krause, Andrea Ranocchia, Giuseppe Giannini, Federico Cherubini e Fabio Gatti tra gli ospiti di una due giorni destinata a diventare un appuntamento fisso per il calcio giovanile internazionale.