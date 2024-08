’Giardino segreto’ a Tuoro. Arrivano 700mila euro destinati a Palazzo Garbi

Il progetto del Comune di Tuoro "Il Giardino Segreto, acquisizione al patrimonio comunale di Palazzo Garbi e recupero del giardino storico" è stato ammesso a finanziamento per 700mila euro classificandosi al 93° posto della graduatoria nazionale. "Un risultato insperato – spiega il sindaco Maria Elena Minciaroni – che ci riempie di grande soddisfazione visto che al Bando, pubblicato nel 2023, hanno partecipato complessivamente 3.359 Comuni e che le istanze valutate dalla Commissione esaminatrice sono state complessivamente 2638. I progetti meritevoli di finanziamento risultano essere 1.179, ma i progetti immediatamente finanziabili in base alle risorse disponibili presso il Ministero dell’Interno, al momento pari a 172 milioni di euro, sono in totale 144. Per raggiungere questi risultati, Tuoro ha messo in campo un grande lavoro di squadra creando sinergia fra amministratori ed uffici comunali. Si ringraziano, in particolare, tutti i componenti dell’ Ufficio Tecnico per l’ impegno e la professionalità". Questo finanziamento permetterà una prima fase di intervento che prevede l’acquisizione al patrimonio comunale di Palazzo Garbi e la riqualificazione del suo giardino.

Palazzo Garbi, situato nel centro storico di Tuoro e splendido esempio di residenza signorile cortonese, è la casa natale del pittore Anton Maria Garbi nato a Tuoro il 21 maggio 1718, pittore attivo principalmente in Umbria, definito da Annibale Mariotti nella sua opera "Lettere pittoriche perugine" come "Uno dei più ingegnosi ed esperti pittori che abbia Perugia". Tra le sue opere principali si ricorda La Madonna con Bambino conservata nella Galleria Nazionale dell’ Umbria di Perugia. Il recupero degli spazi esterni del Palazzo viene fatto con lo scopo di restituire un rinnovato ruolo al giardino come centro di "bellezza pubblica" e luogo identitario per la comunità toreggiana. Il progetto prevede, infatti, di predisporre nuovi spazi da utilizzare per eventi culturali come mostre d’arte, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni turistiche e commerciali. Successivamente, attraverso ulteriori finanziamenti ed interventi, "si prevede il restauro di Palazzo Garbi con il fine di creare un nuovo hub in grado di valorizzare il borgo ed essere volano per un turismo di qualità".