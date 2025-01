Giardino riqualificato: l’esempio dello Scalo nel progetto europeo

ORVIETO “The secrets of successful co-creation“, i segreti di una co-creazione di successo. Questo il tema del panel on line, organizzato dall’associazione The Equilibrium Network, uno dei partner del progetto DivAirCity nell’ambito del programma Horizon2020, che si terrà domani alle 11.30 e prenderà ad esempio l’attività di co-creazione partecipata con i cittadini e realizzata a Orvieto, che ha portato alla riqualificazione del giardino del Fosso dell’Abbadia in via Monte Terminillo a Orvieto scalo. L’intervento, inserito nelle attività realizzate con il progetto europeo Divaircity di cui Orvieto è tra le cinque città pilota, è il frutto infatti della co-progettazione tra l’amministrazione comunale, alcune associazioni del terzo settore, le scuole e i cittadini del quartiere che ha permesso la valorizzazione e la riqualificazione di un importante area verde di Orvieto scalo. I lavori sono in via di ultimazione e nelle prossime settimane sarà ufficialmente inaugurato l’intervento.