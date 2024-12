Giardino del Fosso dell’Abbadia. Riqualificazione ormai ultimata

ORVIETO In via di ultimazione i lavori di riqualificazione del giardino del Fosso dell’Abbadia in via Monte Terminillo a Orvieto scalo. Lo ha reso noto il sindaco Roberta Tardani: "Sono state installate le strutture per l’ombreggiatura che lo renderanno fruibile anche in piena estate, un grande playground centrale con nuovi attrezzature e giochi inclusivi, è stato riqualificato anche il tunnel di via Paglia con una nuova illuminazione e si stanno completando anche i lavori sui bagni". "Tra qualche settimana sarà completato l’intervento che è stato finanziato con i fondi europei del progetto internazionale Divaircity - continua – che ci ha visto protagonisti nella capacità di intercettare importanti opportunità e che nella progettazione ha coinvolto i cittadini del quartiere e gli studenti del Liceo scientifico E. Majorana e della scuola secondaria di primo grado Ippolito Scalza. Un bellissimo esempio di collaborazione e coprogettazione che abbiamo portato avanti come amministrazione e che restituirà a Orvieto scalo un’area verde più attrezzata e più fruibile".