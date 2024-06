Giardini, aule e palazzi: il restyling: "Investiamo per il nostro Ateneo"

Miglioramento sismico e realizzazione dell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza; messa in sicurezza anche per Palazzo Purgotti. Ed ancora: completamento della nuova sede del corso di laurea in Scienze Motorie, consolidamento e antincendio delle aule didattiche del polo di via del Giochetto, rifacimento e restauro dei giardini di Palazzo Murena. Sono i cinque cantieri portati a termine dall’Università degli studi di Perugia, finanziati, i primi quattro, con i fondi ex DM 1274.

"L’importo totale degli interventi supera i quattro milioni di euro, evidenziando il significativo impegno dell’Ateneo nel garantire strutture decorose, fruibili, sicure e adeguate alle esigenze della comunità universitaria. Questi lavori rappresentano un investimento fondamentale nel futuro della nostra Università - ha dichiarato il rettore Maurizio Oliviero - nonché un atto di amorevole attenzione al prossimo e agli spazi del vivere comune. La custodia del prezioso patrimonio dell’Ateneo che è, in ultima analisi, patrimonio di tutte e di tutti, è a nostro parere fondamentale per costruire un ambiente di vita e di lavoro al contempo sicuro, moderno e stimolante per studentesse e studenti, docenti, personale e per tutte le persone che quotidianamente utilizzano gli spazi della nostra Università".

"Ringrazio il personale della Ripartizione Tecnica dell’Ateneo - aggiunge il delegato al Patrimonio UniPg, professor Paolo Belardi - che, con grande impegno ed encomiabile dedizione, ha garantito il completamento dei lavori programmati nonostante i tempi molto stretti a disposizione, riuscendo così a rispettare le scadenze fissate dal Ministero".