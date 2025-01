Gianluca Castellani vicecampione del mondo

GUALDO TADINO – Il gualdese Gianluca Castellani è vicecampione del mondo di Jiu Jitsu. Ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati mondiali di "Jiu Jitsu No-Gi", svoltisi a Las Vegas. Si è classificato secondo nella categoria cintura viola, Master 4 (atleti di età tra i 46 e i 50 anni), pesi massimi, dopo aver dato filo da torcere a grandi assi di spicco internazionale. Castellani si è arreso solo in finale a John Corey Sucher, ottenendo un prestigioso secondo posto, che fa seguito alla medaglia di bronzo conquistata nello scorso mese di agosto al World Master di Las Vegas. Il piazzamento in finale, ottenuto nonostante un infortunio muscolare subito solo due settimane prima, conferma la sua grande determinazione unita ad indiscusse abilità tecniche. Castellani, che vive attualmente negli Usa, ha trascorso le vacanze natalizie a Gualdo Tadino "per ricaricarsi in vista delle prossime sfide": sarà infatti nuovamente protagonista sui tatami internazionali perché parteciperà ai prossimi Campionati europei di Jiu Jitsu, in programma dal 17 al 25 gennaio 2025 in Portogallo. Il sindaco Massimiliano Presciutti lo ha ricevuto in municipio, ha espresso il massimo apprezzamento e vive congratulazioni a nome della città per il risultato ottenuto; ed ha sottolineato come questo successo porti lustro non solo all’atleta, ma rappresenti anche un motivo di orgoglio per Gualdo Tadino; ha detto: "Gianluca è un esempio di passione e sacrificio, il suo successo è fonte di ispirazione per tutta la comunità gualdese, in particolare per i giovani che desiderano intraprendere carriere sportive".

A.C.