Giana Erminio vince: analisi delle prestazioni dei giocatori in campo

VANNUCCHI 6.5: non ha responsabilità sul gol-vittoria della Giana Erminio e salva la porta in altre circostanze

DONATI 5: viene impiegato nel ruolo di marcatore e soffre la vivacità di Tirelli che firma la rete decisva

CAPUANO 5.5: il capitano non lesina impegno ma non sempre è lineare nei suoi interventi

FAZZI 5: giornata negativa anche per il giovane difensore che non trova i giusti equilibri

CASASOLA 6: meglio nel primo tempo dove si sgancia spesso sulla fascia. Nella ripresa sciupa una buona occasione

ALOI 5.5: chiamato in causa dall’inizio per il forfait di Corradini nel riscaldamento non incide come dovrebbe (dal 27’ st CURCIO 5.5)

DE BOER 5.5: pulito negli interventi, ma stavolta non riesce a conferire la necessaria spinta in fase di costruzione

VALLOCCHIA 5.5: deve fronteggiare l’impeto di Lamesta con cui ingaggia diversi duelli. Non tira mai indietro il piede ma non è molto propositivo

TITO 6: esce alla distanza giocando bene nella ripresa allorquando si rende pericoloso in fase offensiva

CIANCI 5(foto): prestazione incolore per l’attaccante che non riesce a creare pericoli alla difesa avversaria(dal 27’ st FERRANTE 6)

CICERELLI 5: osservato speciale dai difensori avversari, incappa in un pomeriggio da dimenticare al più presto

Massimo Ciaccolini