Giambartolomei lascia l’incarico di amministratore unico Umbraflor

"Lascio il mio incarico a Umbraflor con sentimenti contrastanti: da un lato il rammarico di congedarmi da una realtà che da 4 anni ho messo al centro del mio impegno lavorativo e che mi ha visto in prima linea con coraggio, concretezza e cuore; dall’altro l’entusiasmo per una nuova sfida che mi appresto ad affrontare con lo stesso coraggio, la stessa concretezza e lo stesso cuore per mettermi al servizio dell’Umbria e di tutti di umbri". Lo dice Matteo Giambartolomei, amministratore unico della partecipata regionale Umbraflor, consigliere comunale a Perugia e oggi in corsa con Fratelli d’Italia alle prossime regionali a sostegno della presidente Tesei. "Lascio con l’orgoglio di restituire una azienda ricevuta per ‘portare i libri in tribunale’ e che oggi vede il valore della sua produzione triplicato, con un aumento della produzione in campo di 10 ettari, una produzione di piante forestali passata da circa 85 mila a oltre 4 milioni".