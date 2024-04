Giada Ciuchi alla finale del campionato

Un eccellente risultato per il Liceo classico Gualterio, Giada Ciuchi, alunna della classe VB, è stata ammessa alla finale dei Campionati delle Lingue e Civiltà classiche, sarà, quindi, tra gli studenti provenienti da tutta Italia, che affronteranno la fase conclusiva della competizione, inserita nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’istruzione. Giada, che lo scorso anno ha partecipato al Certamen Horatianum e ha vinto il piccolo Certamen Taciteum , ha superato brillantemente la selezione regionale con una prova di civiltà greca e latina, che prevedeva l’analisi e l’interpretazione di testi tratti dall’intero programma di studio del triennio. Capacità critiche e profondità delle conoscenze sono i requisiti per affrontare questo tipo di prove, qualità che da sempre caratterizzano la nostra studentessa, impegnata con successo in tante iniziative e progetti della scuola. Orvieto e il Gualterio saranno presenti per la quarta volta alla finale nazionale che si svolgerà quest’anno a Sulmona, presso il Liceo “Ovidio“ il 9 e 10 maggio. Un risultato che conferma l’attenzione riservata alle discipline di indirizzo, la qualità delle eccellenze e la piena adesione alle finalità di questa manifestazione, che annovera nel comitato scientifico, personalità come Ivano Dionigi, Franco Montanari, Paolo Fedeli, nel promuovere il valore formativo degli studi classici.