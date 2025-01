Già aperte le iscrizioni alla mensa scolastica

SPOLETO Sono aperte le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2025/2026, attivo nelle scuole dell’infanzia e primarie comunali e garantito a tutti i bambini regolarmente iscritti. L’iscrizione dovrà essere effettuata online, entro il 20 agosto, dal genitore che intende portare in detrazione la spesa ai fini fiscali, accedendo alla piattaforma Spazio-Scuola tramite Spid o Cie. L’iscrizione è necessaria in caso di nuovo utente o di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro, non dovranno presentare nuova richiesta coloro che sono già iscritti al servizio, non cambiano ciclo di istruzione e non intendono richiedere agevolazioni e riduzioni. Sono previste tariffe agevolate che vengono stabilite di anno in anno con l’approvazione del bilancio previsionale da parte dell’amministrazione comunale, per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25mile euro. La richiesta di agevolazione, con l’indicazione del proprio Isee, deve essere presentata sempre entro il prossimo 20 agosto tramite la piattaforma Spazio-Scuola accedendo alla sezione ‘Iscrizioni’, Identica modalità anche per le famiglie con più figli minori iscritti al servizio mensa che frequentano contemporaneamente scuole statali a tempo pieno.