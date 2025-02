Getta droga vicino alla scuola elementare

PERUGIA - Avrebbe cercato di disfarsi delle dosi di cocaina che aveva con sé, gettandole dal finestrino. Tutto sotto l’occhio della telecamera della gazzella dei carabinieri che ha ripreso tutto, permettendo ai militari di recuperare la droga, nascosta in un ovetto di plastica e nel blister di un farmaco. L’uomo, un albanese di 34 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora in Umbria. Il fatto risale a sabato pomeriggio. Secondo quanto ricostruito, l’auto sulla quale viaggiava è stata intercettata dai carabinieri nei pressi di via dei Filosofi. L’albanese avrebbe proseguito inseguito dai militari dell’Arma e, in via Leonardo da Vinci, nei pressi di una scuola, sarebbe stato notato mentre gettava dal finestrino qualcosa. Un gesto ripreso anche della telecamera di bordo dell’auto di servizio.