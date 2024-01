Gesto scellerato . Sacchi di spazzatura gettati nel boschetto

Queste immagini non vorremmo mai pubblicarle. Perchè rappresentanto uno sfregio per l’ambiente e per la città. Purtroppo c’è chi continua a comportarsi in maniera scellerata e considera le aree verdi come discariche. Cittadini? No, questa parola sottintende un atteggiamento etico e rispettoso nei confrotni del bene comune. Pertanto chi compie certi gesti è un incivile. Succede in via Pellas. Davanti c’è la Camera di Commercio, la casa delle imprese, sotto piazzale Europa e il Poliambulatorio. Chi è stato a buttare la spazzatura nel greppo?