Gestione a Terni Reti

TERNI Alla municipalizzata Terni Reti il Consiglio comunale affiuda la manutenzione degli immobili dei Servizi educativi comunali e la gestione del Parco di Cardeto. Nel primo caso la durata è di dodici mesi; l’importo è di quasi centomila euro per prendersi cura dii 4.800 metri quadrati. Gli immobili interessati sono i nidi Arcobaleno in strada delle Grazie, Girotondo in via Rossini, Rataplan in via Narni, Cucciolo in via del Mandorlo, Coccinella in via Radice; il centro infanzia Valnerina a Collestatte, l’aula Verde e laboratorio in via XX Settembre; i centri per bambini e bambine Pollicino in via Varese, La Casa di Alice in via Carrara. "L’affidamento si è reso necessario – spiega Palazzo Spada – in quanto il Comune non ha le risorse umane per procedere a una manutenzione diretta". Il Consiglio comunale, con 18 voti a favore e 10 astenuti, ha poi affidato a Terni Reti per tre anni il servizio di gestione del parco urbano di Cardeto e relativi immobili e impianti. L’offerta prevede i seguenti oneri a carico del Comune: 32mila euro (iva esclusa), per il primo anno; 15mila euro (iva esclusa), per il secondo anno; nessun canone per il terzo anno.