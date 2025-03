Geometri, gli istituti “cat” aderiscono alla rete ScuolANCE

Gli istituti dell’Umbria con indirizzo CAT (costruzioni, ambiente, territorio, ex geometri) hanno siglato l’adesione alla Rete ScuolANCE per favorire il collegamento con il lavoro, nata a seguito dell’accordo tra l’Associazione regionale dei Costruttori Edili Umbri (ANCE Umbria) e l’istituto "Capitini" di Perugia. Hanno aderito alla Rete ScuolANCE Umbria, oltre allo stesso "Capitini" che ne è capofila, il "Ciuffelli–Einaudi" di Todi, il "Polo-Bonghi" di Assisi, il "Franchetti–Salviani" di Città di Castello", il "De Gasperi–Battaglia" di Norcia, il "Leonardo da Vinci" di Foligno, del "Cassata- Gattapone" di Gubbio, il "Ghandi" di Narni, l’ "Allievi-Sangallo" di Terni e il "Majorana-Maitani" di Orvieto.

La firma è avvenuta al termine del convegno "Scuola e lavoro: la figura del geometra", uno degli eventi nel programma di ANCE Umbria a Expo Casa che si conclude oggi a Bastia Umbra. Hanno portato il loro contributo dirigenti e professori delle scuole, i presidenti del Collegio Geometri Perugia Enzo Tonzani e Terni Roberto Riommi, il dirigente tecnico dell’Ufficio regionale Fabio Paio, Luigi Rossetti, commissario straordinario Arpal Umbria e Andrea Sisti sindaco di Spoleto.

Il direttore Ernesto Di Benedetto ha illustrato le borse di studio che ANCE Umbria ha finanziato, per un importo complessivo di 30mila euro, a favore dei giovani che si iscrivono agli indirizzi CAT degli Istituti della Rete ScuolANCE Umbria. Un convegno incentrato sulla figura del geometra, che resta centrale, ha sottolineato il direttore di ANCE Umbria Albano Morelli introducendo i lavori, in un settore dell’edilizia che evolve. E che però spesso non risulta attrattiva come dovrebbe, perché non opportunamente conosciuta.

Da qui le iniziative promosse da ANCE Umbria, anche con la produzione di video istituzionali e informativi. "L’obiettivo di ANCE Umbria – ha chiarito Morelli - è di far cogliere ai ragazzi, attraverso queste iniziative, le importanti opportunità di crescita e professionali che può offrire il settore dell’edilizia, da sempre altamente formativo e garantito da tutele contrattuali ed economiche di grande rilievo. Un lavoro con una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e moderno".

Un’iniziativa accolta positivamente dagli organismi di categoria dei geometri. "Sempre più – ha detto il presidente del Collegio Geometri Perugia, Enzo Tonzani - ci si sta accorgendo che della figura professionale del geometra c’è grande bisogno. L’iniziativa di ANCE è estremamente importante. I ragazzi devono sapere che c’è un percorso scolastico, il CAT, al termine del quale possono molto facilmente trovare un lavoro di grandi soddisfazioni".

"Siamo contenti – ha commentato Silvio Improta, dirigente del ‘Capitini’ - della collaborazione con ANCE Umbria, che permetterà ai ragazzi di cogliere opportunità lavorative importanti e di accedere più facilmente a un percorso formativo di qualità".