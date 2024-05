“GeneraZione di Futuro” Studenti geniali . Alessi e Sangallo: domus farm e strade green

Fare impresa iniziando a ragionare da imprenditori fin dalle scuole. È l’intento della challenge “GeneraZione di Futuro” riservata agli studenti delle scuole superiori (III e IV classi), il cui evento finale per decretare i vincitori si è tenuto stamattina a San Francesco al Prato. L’iniziativa è stata sostenuta dalla Regione, perché come ha detto la presidente Donatella Tesei "si parla sempre di futuro dei nostri giovani, ma dobbiamo fin dall’educazione e formazione della scuola, in questo caso secondaria superiore, dare quelle opportunità ai ragazzi di misurarsi e di cominciare a percepire quelle contaminazioni dell’imprenditorialità che sono sicuramente importanti per costruire la loro strada". Il progetto vincitore dell’edizione 2024 è stato “Domus farm”, dell’ITT “Sangallo“, con la serra idroponica inseribile nelle abitazioni; al secondo posto si è classificato “L’esagono green street”, del liceo scientifico “Alessi“, produzione ed installazione di cellule piezoelettriche da inserire sulle strade come fonte energetica ausiliaria; al terzo posto “Bepaz & co”, sempre dell’ Alessi, con il progetto produzione di derivati dalla lavorazione dell’ananas rosso. I tre vincitori parteciperanno all’Umbria che spacca: usufruendo di pass gratuiti potranno prendere parte ad una giornata dietro le quinte della rassegna musicale, dove poter incontrare i protagonisti, salire sul palco e vedere come funziona il backstage. Gli studenti si sono impegnati in analisi di mercato, hanno studiato marchi e sviluppato progetti di design. Sono state studiate soluzioni tecnologiche e strategie di marketing, con uno sguardo attento alle tematiche importanti per il futuro del pianeta, come il risparmio energetico, il riutilizzo dei rifiuti come materie prime seconde, il rispetto della natura e dell’ambiente.