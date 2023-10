Gemellaggio tra Porano e Pirano: Visita del Sindaco di Pirano a Porano

Dopo alcuni anni di interruzione, riprendono i rapporti tra i Comuni di Porano e quello di Pirano uniti in un patto di gemellaggio siglato nel 2012 . Dopo alcuni tentativi del Comune di Porano di coinvolgere in progetti di matrice europea le municipalità con le quali intrattiene rapporti di amicizia, Caudrot dal lontano 1974 e Pirano dal 2012, è di questi giorni l’invito da parte del nuovo sindaco di Pirano Andrej Korenika al sindaco di Porano Marco Conticelli in occasione della Festa del Comune sloveno che si svolgerà fino a domenica. Il sindaco Conticelli, che conosce bene Pirano per aver rappresentato per due volte il Comune di Porano da vicesindaco in altrettante visite in Slovenia, sarà alla guida di una delegazione che parteciperà ad un fitto programma che culminerà domenica con il ricevimento solenne nella sala Domenico Tintoretto in cui si incontreranno i sindaci di Pirano,Porano e Aquileia, l’altra città gemellata con il Comune sloveno. Sabato è in programma la visita a Casa Tartini sede della comunità italiana a Pirano. Altri importanti appuntamenti oggi con la cerimonia ufficiale in occasione della Festa del Comune nell’ex magazzino del sale Grando di Portorose e, sempre a Portorose, sabato la cerimonia commemorativa in ricordo dei partigiani del mare Caduti. Nei prossimi mesi l’amministrazione comunale di Porano lavorerà per ricambiare degnamente la visita ed ospitare una delegazione di Pirano in occasione del più importante appuntamento estivo, “Borgo in festa“ del prossimo anno.