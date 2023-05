Gemellaggi internazionali per la scuola ’Antonietti’

Si è concluso, a Wels, in Austria, il ’Progetto Erasmus+’ che ha coinvolto, in un percorso di 3 anni, la scuola secondaria di primo grado ’Colomba Antonietti’ di Bastia Umbra insieme a quelle di Ioannina in Grecia e Wels dove, nei giorni scorsi, è stato siglato un gemellaggio fra i tre istituti. Un progetto comune, culminato con una rappresentazione teatrale in ogni paese sul tema il Rinascimento. E ora il gemellaggio che sancisce anche il patto di collaborazione duratura tra l’istituto di Bastia Umbra e quelli di Grecia e Austria.

"Era il 2 maggio dell’anno scorso quando andò in scena, sul palco del cinema teatro ‘Esperia’ di Bastia Umbra, ‘L’Umbria si racconta ovvero Storie di Rinascimento’ scritto e diretto dall’attore Rodolfo Mantovani. Gli interpreti, i narratori, le danzatrici e i musicisti furono i nostri alunni e gli studenti gemellati di Grecia e Austria che si presentarono al pubblico, alla nostra città, ognuno nella propria lingua, condividendo e vivendo questa esperienza", sottolineano il sindaco Paola Lungarotti e l’assessore alle politiche scolastiche, Daniela Brunelli.

Amministrazione comunale che ora, dopo il gemellaggio, rivolge un ringraziamento al corpo docente, agli studenti greci e austriaci, alle insegnanti e agli insegnanti della scuola bastiola, alla dirigente, Stefania Finauro, per il lavoro svolto sempre con passione e grande competenza, per aver portato il saluto e il gagliardetto del Comune di Bastia Umbra a Wels.