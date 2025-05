All’Oratorio Don Bosco suona ’Musica Giovane’

GUALDO TADINO – "MusicaGiovane", festival dedicato a giovani e giovanissimi esecutori, ha preso avvio domenica scorsa presso l’auditorium dell’oratorio "Don Bosco". Giunto alla sesta edizione, l’evento, organizzato dall’Accademia dei Romiti, fa parte dello "Spring edu-fest". In cartellone ben dieci serate (ore 21): l’apertura c’è stata con giovani del conservatorio "Morlacchi" di Perugia, Gaia Patasce e Giulia Grilli, esecutori di brani di Bach, Beethoven e Scarlatti; e del duo Marco Gioia (pianoforte) e Letizia Comez (violoncello), con musiche di Myaskowsky. Sono seguite le performances della banda cittadina e degli allievi del laboratorio dell’Istituto comprensivo; mercoledì c’è stato il concerto di Ekaterina Chebotareva (Russia) con musiche di Debussy, Lizst, Rachmaninov e Albéniz e giovedì del duo Nicolò Giuliano Tuccia (pianoforte) e Diego Melfi (chitarra) con brani di Mertz, Chopin e Giuliani; eiri il concerto del maestro Aleandro Giuseppe Libano con musiche di Chopin, Lizst, Scriabin e Barber. Stasera è la volta degli allievi della locale scuola di musica "Incanto"; domenica il bis degli allievi del "Morlacchi", Alessia Morgantini e Magdalena Croitoriu e del duo Marco Gioia (pianoforte) e Indra Purevkuu (violinista della Mongolia). Martedì 27 maggio si esibisce il Coro "Cicognola" di Nocera Umbra; serata di chiusura, mercoledì 28 maggio, con gli allievi del laboratorio musicale dell’Istituto "Casimiri" del maestro Michele Fumanti. Ingresso libero; eventuali offerte a favore del progetto "Gualdo per Butembo" per costruire un’infermeria nella Repubblica del Congo.

A.C.