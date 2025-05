“Strategia… all’Opera” sul palco del Pavone. Parole e musica tra Dante Puccini e impresa

Cosa c’entrano Dante Alighieri e Giacomo Puccini con le strategie d’impresa? Per scoprirlo c’è “Strategia… all’Opera”, un insolito convegno-spettacolo tra arte e impresa organizzato dalla Fondazione Carlo Lorenzini in programma questo pomeriggio alle 17 al Teatro Pavone che torna ad aprire i battenti, dopo i lavori di restauro e ristrutturazione.

Protagonista sarà il maestro Fabio Sartorelli (nella foto), musicista e docente all’Accademia del Teatro alla Scala e al Conservatorio Verdi di Milano. Sartorelli si esibirà in una performance che, coniugando parole e suoni, partirà dal primo fallimento di Giacomo Puccini, raccontando come, ricorrendo ai ripari, sia riuscito a diventare il massimo compositore italiano del primo Novecento, per poi accompagnare il pubblico in un viaggio musicale al pianoforte tra i capolavori di Puccini e con curiose rielaborazioni pucciniane generate dall’Intelligenza artificiale.

Dopo l’introduzione della presidente della Fondazione, Valeria Lorenzini, lo spettacolo proseguirà con un intervento di Carlo Cioni, esperto di numeri e controllo di gestione, con un focus sugli strumenti da adottare per attuare una efficace strategia di impresa ed illustrerà come Dante Alighieri, da buon “imprenditore”, con metodo e costanza abbia seguito la visione lungimirante che solo molti anni dopo lo ha portato a scrivere la Divina Commedia, il capolavoro assoluto del sommo poeta.

La Fondazione Carlo Lorenzini, da anni impegnata con il progetto #Spazio ai giovani talenti nel sostegno e nella valorizzazione degli studenti che si contraddistinguono per merito, creatività e innovazione, vuole così offrire un ulteriore momento di riflessione su come non basti soltanto il talento per avere successo, ma occorrano visioni chiare e gestioni strategiche efficaci per creare un’identità forte e riconoscibile dal pubblico. L’ingresso è libero.