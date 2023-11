Gasolio sull’asfalto, chiuso un tratto del raccordo Terni-Orte

Terni, 21 novembre 2023- E' chiuso da questa mattina e lo sarà per tutta la notte e nella mattinata di domani il tratto del raccordo autostradale Terni-Orte dove un camion, sbandando, ha perduto una notevole quantità di gasolio. L'incidente è avvenuto in direzione Terni, all'altezza della galleria Castelluccio, svincolo di Montoro. "Il personale è intervenuto per la gestione della viabilità e per le operazioni di bonifica e pulizia che sono proseguite per tutta la giornata - spiega Anas_ . Questa notte saranno avviati i lavori di fresatura dell’asfalto compromesso e di rifacimento della pavimentazione, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione e riaprire al traffico prima possibile. I lavori proseguiranno nella mattinata di domani". Uscita obbligatoria allo svincolo di Narni; le auto rientrano allo svincolo successivo (Montoro), mentre i mezzi pesanti proseguono invece sulla strada regionale 204 “Ortana”, SS3ter fino a Narni Scalo, SS205 in direzione Amelia e rientro allo svincolo di Amelia.