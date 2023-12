Galleria, nuovo direttore. E’ Costantino D’Orazio

Costantino D’Orazio è il nuovo direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria. Funzionario storico dell’arte alla Sovrintendenza comunale di Roma, curatore di esposizioni di arte antica e contemporanea, divulgatore, sarà lui a raccogliere l’eredità di Marco Pierini e a guidare per i prossimi quattro anni (almeno) il più importante museo della regione. La nomina è arrivata ieri pomeriggio, dopo un’attesa febbrile, quando il Ministero della Cultura ha comunicato ufficialmente l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore dei musei italiani.

Per la Galleria, inserita tra i musei di seconda fascia, il nome è stato individuato dal Direttore generale Musei, Massimo Osanna, che ha scelto D’Orazio all’interno di una terna indicata da una Commissione giudicatrice che comprendeva anche Francesca Riccio e Mirella Serlorenzi. Per il museo si apre dunque una nuova era con un direttore che vanta un’attività intensa e decisamente mediatica: storico dell’arte, saggista, scrittore, Costantino D’Orazio è anche un volto noto dei palinsesti Rai: conduce la rubrica AR-Frammenti d’Arte su Rainews24, partecipa ai programmi “Unomattina in Famiglia“ e “Linea Verde“ su Raiuno e “Geo“ su Raitre, è tra gli autori di “Wikiradio“ su Rai Radio3. Nato a Roma il primo giugno del ’74, è stato curatore del Macro, il Museo d’Arte Contemporanea di Roma dal 2014 al 2017 e attualmente lavora al Museo Pietro Canonica in Villa Borghese. Tra i suoi libri più noti, spesso e volentieri dedicati alle vite di grandi artisti ci sono “Caravaggio segreto“, “Leonardo segreto“, “Raffaello segreto“ e poi “L’arte in sei emozioni“ e “Vite di artiste eccellenti“ fino ai libri per ragazzi come il recente “20 capolavori da conoscere prima di diventare grandi“ uscito lo scorso maggio.

Dell’Umbria è frequentatore assiduo: più volte è stato protagonista a UmbriaLibri con incontri affollatissimi e una settimana ha inaugurato a Terni la mostra da lui curata “Amarsi. L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy“ che nei primi quattro giorni ha richiamato più di 2500 persone a Palazzo Montani Leoni.

S.C.