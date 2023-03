Galleria Kennedy, paletti alla rotatoria contro la sosta selvaggia

Raramente si era vista una risposta così rapida a un ordine del giorno approvato in Consiglio comunale. La scorsa settimana infatti l’Assemblea consiliare di Palazzo dei Priori aveva approvato all’unanimità la proposta (che tecnicamente è un impegno ad adoperarsi nei confronti della Giunta comunale) di Riccardo Mencaglia (FdI) di installare dissuasori di sosta intorno alla rotatoria intitolata a Miles Davis che si trova all’esterno della galleria Kennedy, di fronte alla sede del Tribunale di via XIV Settembre. Detto, fatto: ieri mattina la squadra della polizia locale è scesa in campo e ha iniziato l’installazione dei paletti che impediranno alle auto di sostare dentro la rotatoria. Soluzione non gradita dalla Fiab (Amici della bicicletta): "Ma non era meglio mettere fioriere o qualcosa di simile? – chiede – questi paletti svolgeranno la loro funzione, ma sono orribili. Un conto se servono a proteggere i marciapiedi, ma è pur sempre una rotonda, peraltro dedicata a Miles Davis...".