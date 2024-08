Galà equestre, rodei e musica country. La Mostra del Cavallo accende la città

La Mostra del Cavallo edizione 2024 si farà sabato 7 e domenica 8 settembre con un focus sugli allevatori e i centri ippici del territorio, insieme agli artisti che fanno sognare il pubblico. Magia ed eleganza, passione e tradizioni, spettacolo e divertimento saranno protagonisti della 54ma Mostra Nazionale del Cavallo, che torna al parco comunale Alexander Langer (Ansa del Tevere). Con il sostegno di Comune e Regione, le collaborazioni importanti con Fise Umbria, Associazione Regionale Allevatori e Working Equitation Italy, per due giorni il mondo equestre si mette in vetrina nel cuore verde d’Italia.

La manifestazione sarà inaugurata sabato 7 settembre alle ore 10 e nel pomeriggio, alle 18, ci sarà la consueta sfilata in corteo nel centro storico dei cavalieri e delle amazzoni di scena nell’edizione 2024, l’abbraccio immancabile con la comunità tifernate tanto atteso dagli appassionati di ogni età. Alla Mostra Nazionale del Cavallo saranno in primo piano gli allevatori e i centri ippici del territorio (Caldese Horse Academy, Centro Ippico Freedom, Centro Ippico Userna, Sofia Performance Horses), tutto ciò che regala ogni giorno piccoli miracoli ai tanti appassionati. Nel gala equestre intitolato "Notti per sognare e viaggiare" sabato e domenica alle ore 21 si esibiranno gli artisti che infiammano e stupiscono il pubblico in Italia e nel mondo: Nico Belloni, il maestro dello show equestre italiano, porterà con sé, tra gli altri Bartolo Messina, e Andrea Galuppi, detentore di un formidabile Guinnes World Record. I momenti da passare accanto ai cavalli saranno tanti: il Gruppo Attacchi della Fise Umbria presenterà l’esperienza del para-driving dei ragazzi con disabilità, sinonimo di integrazione e di passione per i cavalli senza limiti, ma ci saranno anche dimostrazioni di monta da lavoro e mascalcia, il battesimo della sella per bambini e adulti, la vetrina delle razze dell’Ara Umbria. Durante tutta la Mostra del Cavallo nel parco Langer ci sarà anche da ballare e divertirsi, con il villaggio western e la musica country, insieme a un’area per lo street food.

"Vogliamo rappresentare per intero il mondo del cavallo, mostrare gli animali e le persone che ne sono protagonisti, far conoscere la passione, le esperienze e i talenti degli uomini, delle donne, dei bambini che a tutti i livelli sono importanti per il presente e il futuro di questo movimento", sottolinea il presidente dell’associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini, ringraziando i soci e il consiglio direttivo.