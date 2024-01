Gaia Giovannoni brilla al ’Mad’ di Milano

Elegante e delicata come una farfalla, ma con una grinta che le ha permesso di fare un grande passo verso una luminosa carriera. Insomma una promessa. Si tratta della ballerina umbertidese Gaia Giovannoni, 17 anni, allieva della scuola Danza Nov’Art di Umbertide, che in questi giorni ha partecipato al “Mad Competition“ di Milano, presentando una coreografia di danza contemporanea ideata dalle sue insegnanti Eleonora Forlucci e Silvia Orlandi. Il talento di Gaia le è valso il primo posto della categoria “senior“. La 17enne si è aggiudicata ben cinque borse di studio, tra cui una vacanza-studio a New York alla Joffrey Dance Academy. Prestigiosa scuola fondata da Robert Joffrey, ballerino di fama mondiale, la Joffrey Dance offre un eccellente piano di studi accademico capace di formare professionisti nel mondo della danza classica e delle arti coreutiche. Gaia Giovannoni è seguita dalle sue insegnanti dall’età di 8 anni e negli ultimi tre anni ha rafforzato il suo bagaglio personale e tecnico seguendo workshop con maestri internazionali del calibro di Alessandra Celentano, Eugenio Buratti, Michele Merola, Gerardo Porcelluzzi, Kledj Kadiu, Anbeta Toromani, Elena De Laurentiis, Ski Frecchiami, Simone Nolasco e altri. Il “Mad Competition“ è un concorso internazionale di danza che ambisce a inserirsi tra i migliori eventi coreutici nel mondo. Una grande occasione per ballerini e scuole di danza di mostrare il talento e professionalità. L’evento mira a riportare la danza a tutto tondo nella propria e giusta dimensione.

Pa.Ip.