"Futuro dell’Ast, il sindaco inviti l’assessore regionale in Consiglio"

TERNI - "Il sindaco inviti l’assessore regionale allo sviluppo economico, al fine di fare chiarezza sulle interlocuzioni in essere con il Ministero e sulle iniziative in corso su Ast". A chiederlo al primo cittadino è il Consiglio comunale che ha approvato un atto di indirizzo presentato dal consigliere comunale Marco Cecconi (Fdi). "Sugli esiti dell’incontro a Roma del 30 dicembre scorso (tra il Ministro Urso e i massimi dirigenti del suo dicastero, la proprietà delle acciaierie ternane, le parti sociali e i rappresentanti delle istituzioni del territorio) e sulle annesse prospettive legate all’accordo di programma per l’Ast, si è innescata una sequela di ipotesi e illazioni, che hanno contribuito a loro volta ad alimentare dubbi e confusione". Per fare chiarezza quindi Cecconi propone di invitare nella prossima seduta della commissione comunale l’assessore regionale.