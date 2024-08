Furto, spaccio e ricettazione. Tre pregiudicati fermati a bordo di un’auto rubata

Un ricettatore, uno spacciatore e un ladro di biciclette: era a bordo dell’auto – risultata rubata – che le forze dell’ordine hanno intercettato nel pieno centro abitato di Magione alla vigilia di Ferragosto. Il terzetto non è passato inosservato agli occhi attenti di un carabiniere fuori servizio che non ha esitato a segnalarlo ai colleghi della polizia locale che si trovavano nelle vicinanze. Il trio è stato poi fermato dai militari della stazione di Magione: all’atto del controllo è emerso immediatamente che il veicolo su cui viaggiavano, condotto da un uomo di origini campane già noto alla giustizia, fosse oggetto di furto, come da denuncia sporta dalla legittima proprietaria nel mese di luglio. A quel punto, il conducente e i due passeggeri sono stati condotti in caserma, dagli uomini del capitano Luca Battistella per gli approfondimenti del caso. Il risultato è stato questo: il conducente è stato denunciato come presunto autore del reato di ricettazione in concorso con i due passeggeri, per essersi posto alla guida di un veicolo risultato rubato; il primo passeggero, di origini marocchine e in Italia senza fissa dimora, all’esito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 4,2 grammi di eroina, suddivisa in 6 dosi, e dunque è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché del reato di ricettazione in concorso e dell’inosservanza dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale a seguito di notifica del provvedimento di espulsione dal suolo italiano avvenuta nel mese di giugno scorso presso gli uffici della Questura di Perugia. Il secondo passeggero, di origini tunisine e anch’egli senza fissa dimora, è stato riconosciuto dagli operanti quale presunto autore del furto di una bicicletta avvenuto la settimana scorsa all’esterno di un esercizio commerciale della zona. Nella circostanza, un soggetto – poi identificato nel passeggero della vettura – si sarebbe impossessato della bici del titolare dell’attività che in quel momento era parcheggiata all’esterno del negozio, del valore di 2.800 euro, allontanandosi poi a bordo di una autovettura. I militari nella circostanza avevano acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e nel corso delle attività hanno identificato il passeggero quale presunto autore del furto. Anche quest’ultimo è stato denunciato per il reato di ricettazione in concorso.