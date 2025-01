Rubano la cassaforte con le armi, fucile abbandonato davanti a scuola

Città di Castello (Perugia), 11 gennaio 2025 – Allarme furti nella zona di San Pio a Città di Castello dove alcune abitazioni sono state prese di mira dai ladri. E ieri nel giardino della scuola del popoloso quartiere è stata ritrovata una cassaforte abbandonata e parzialmente divelta con accanto tra l’erba, una carabina. Un ritrovamento piuttosto inquietante avvenuto per caso da parte del personale della scuola che ha notato proprio vicino alla recinzione (in una zona più nascosta rispetto all’area centrale del plesso) questa cassaforte nera in metallo che era stata solo parzialmente aperta e lì vicino l’arma, una carabina, spesso usata per attività venatoria. Non sono chiare le motivazioni che hanno indotto i ladri ad abbandonare la cassaforte e l’arma proprio in questo punto in un’area così delicata e frequentata dai bambini. Il ritrovamento dell’arma ha creato sconcerto nel personale della scuola: il fatto è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine con la polizia che è intervenuta nel giardino del plesso e ha prelevato la refurtiva. Si tratta verosimilmente di materiale derubato da un’abitazione della zona nel corso di uno dei furti messi a segno da una o più bande di ignoti. Proseguono le indagini sul caso e sulla serie di furti che anche in questi giorni sono stati segnalati in varie zone della città. Ladri erano stati avvistati nelle frazioni a sud del territorio comunale (Bivio Lugnano); alcuni raid negli appartamenti sono stati compiuti anche nel quartiere di San Pio dove un’abitazione è stata presa di mira a distanza di un anno da un precedente colpo subito.

Altre segnalazioni dal quartiere residenziale di La Tina. Le forze dell’ordine in questi giorni stanno intensificando i controlli proprio per cercare di infrenare questi fenomeni che creano tanta preoccupazione tra la popolazione residente. Proprio le forze dell’ordine ricordano l’importanza della collaborazione coi cittadini per segnalazioni ed elementi tempestivi che possano rivelarsi utili a individuare i malviventi che da tempo si muovono nel territorio.