Rubarono in casa del noto allenatore: tre anni di condanna e maxi risarcimento

Perugia, 13 aprile 2023 – A dodici anni dai fatti è arrivata la sentenza. In tre, quarantenni italiani di etnia rom, sono stati condannati a tre anni di reclusione e a un maxi risarcimento di 320mila euro perché ritenuti responsabili del furto a casa di Walter Alfredo Novellino, ex calciatore della Juventus e del Perugia, di cui è stato anche allenatore.

Il furto era avvenuto il 4 aprile del 2011. La banda, secondo le indagini condotte dai carabinieri, aveva approfittato dell’assenza del mister per introdursi nell’abitazione di Lacugnana da dove era stata portata via una cassaforte con dentro orologi, gioielli, preziosi vari nonché i premi della prestigiosa carriera calcistica.

Quella sera Novellino, che all’epoca allenava il Livorno, era impegnato allo stadio Curi per il Memorial Caporali contro Perugia e Gubbio. Un’azione, presumibilmente, studiata nei dettagli, a partire dalla macchina utilizzata per il colpo, una monovolume noleggiata a Grosseto, sulla quale i militari dell’Arma, una volta individuata in un’agenzia di noleggio, avevano potuto riscontrare la presenza della stessa vernice di cui era ricoperta la cassaforte, asportata, come era stato accertato, e poi trascinata prima di essere caricata nella vettura.

Inizialmente, per il furto erano finiti sotto la lente della giustizia anche un altro uomo e una donna, poi usciti dal procedimento. Novellino si è costituito parte civile nel processo tramite l’avvocato Michele Bromuri, gli imputati erano difesi dagli avvocati Franco Libori e Alessandro Ricci.