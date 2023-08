Furto a Umbertide: ennesimo colpo in Piattaforma

Furto in Piattaforma, l’ennesimo, ma questa volta non si tratta di una semplice ragazzata. A sparire materiale importante e costoso: un mixer, quattro fari led, sei aste per microfoni, pali per subwoofer e altri oggetti di un impianto audio utilizzati per un progetto di valorizzazione del luogo. Un danno da migliaia di euro. I ladri si sono comportati da “professionisti“, dimostrando di conoscere bene il posto. Entrando dall’adiacente ex pizzeria, hanno forzato alcuni infissi e sfondato una parete di cartongesso. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Umbertide. A rendere pubblico il fatto sulla propria pagina Fb i gestori del Cinema Metropolis, che curano la programmazione estiva in Piattaforma. "Purtroppo è successo di nuovo – si legge nel post – e siamo costretti a dover denunciare un’altra infrazione ai danni della Piattaforma. Un gesto gravissimo e irrispettoso". Dai ragazzi del Metropolis l’appello a segnalare l’eventuale rivendita del materiale rubato sul web: "Se vedete nei vari mercatini musicali on line materiale riconducibile al furto contattateci. Ringraziamo Jacopo Cerolini che in questi giorni ci ha permesso di portare avanti gli eventi musicali in programma". E ancora: "Questo fatto colpisce al cuore un progetto di recupero di un luogo storico e importante che negli ultimi due anni ha permesso a cittadini e associazioni di realizzare eventi con un impianto audio di altissimo livello. Il nostro lavoro però continua, quindi vi invitiamo a passare in Piattaforma durante la “Fratta dell’800“ per la sonorizzazione dei primi film muti di fine Ottocento (tutte le sere dalle 21.30)".