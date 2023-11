Furti nelle case, l’allarme continua. Altri blitz dei ladri nel pomeriggio

Settimana, quella trascorsa, caratterizzata dall’allarmi furti, con preoccupazione per modalità e sfrontatezza. Domenica scorsa i ladro hanno colpito ad Assisi, con modalità analoghe a un altro colpo, una settimana prima, poco distante: rottura di un vetro di una finestra e irruzione in casa in assenza dei proprietari, nel pomeriggio,intorno alle 18. Orario analogo per i colpi messi a segno in un condominio in zona centrale mercoledì scorso a Santa Maria degli Angeli. In questo caso i malviventi si sono innalzati al primo e al secondo piano verosimilmente utilizzando i discendenti delle grondaie sino a raggiungere i terrazzi. Poi la tecnica del buco sulla finestra per poter accedere all’interno a mettere a segno i colpi. Di territori dell’assisano presi di mira dai ladri parla la Lega di Assisi con i consiglieri comunali Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli con l’invito, all’amministrazione comunale di agire per quanto di sua competenza così da contribuire al lavoro delle Forze dell’Ordine; senza dimenticare la fondamentale e importante collaborazione dei cittadini. "Alla luce degli ultimi episodi registrati è indispensabile - spiegano Mignani e Pastorelli - che l’amministrazione Proietti si adoperi nel più breve tempo possibile per trovare una soluzione a questa problematica, avviando tavoli con il Prefetto e sviluppando una maggiore collaborazione con gli abitanti".

Al lavoro indispensabile di Carabinieri e Polizia, che quotidianamente si adoperano per garantire la tutela della legalità, secondo i leghisti può integrarsi la fattiva collaborazione degli abitanti delle zone più rischio, i quali possono mobilitarsi per fornire un supporto concreto all’attività di prevenzione delle forze dell’ordine, segnalando ad esempio individui e auto sospette. Altro elemento importante è l’azione dell’amministrazione comunale nel garantire il decoro delle zone a rischio, una illuminazione degna di tale nome, sistemi di videosorveglianza funzionali. "Auspichiamo- concludono - che questa giunta decida di impiegare la polizia locale che già svolge un egregio lavoro su strada anche nel pattugliamento cittadino allo scopo di prevenire episodi di criminalità e per tutelare e garantire la sicurezza nel nostro comune". Maurizio Baglioni