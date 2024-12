Furti nelle case, la città ha paura. Prese di mira Semonte e Mocaiana

Ancora paura tra i cittadini per la presenza di ladri sul territorio eugubino. Dopo un paio di settimane in cui non sono stati registrati e denunciati furti o relativi tentativi, i malviventi si sono fatti di nuovo vedere, stavolta nelle frazioni della parte ovest della città. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio – che sembra ormai la zona oraria "preferita" dai topi di appartamento – di domenica 15 dicembre. Poco dopo le 18, infatti, i malviventi hanno preso di mira una casa a Semonte, entrando prima al piano terra e poi provando a forzare le finestre del secondo piano. I proprietari, che al momento dell’effrazione non si trovavano all’interno dell’abitazione, hanno visto il tentativo di forzatura dalle telecamere collegate allo smartphone; hanno quindi chiamato i vicini, allarmandoli, i quali hanno messo in fuga i ladri che non sono quindi riusciti a penetrare in casa.

Circa un paio d’ore dopo si è verificato un altro tentativo di furto in zona Sette Strade, ma anche in questo caso l’allarme installato ha acceso le luci dell’abitazione e ha costretto i malviventi ancora una volta alla ritirata. Una fuga non definitiva, perché intorno alle 20:30 sarebbero riusciti ad entrare in una casa a Mocaiana rubando pezzi di mobilio di scarso valore. Nonostante questa volta i ladri non siano stati in grado di prelevare bottini importanti, rimane la preoccupazione di chi si trova a doversi confrontare con una violazione di quello che da tutti viene considerato un posto sicuro, lasciando strascichi soprattutto psicologici. Dei fatti sono stati informati i Carabinieri, che in queste settimane stanno proseguendo con i controlli preventivi sul territorio che coinvolgono, a vario titolo, diverse squadre delle forze dell’ordine. Una serie di controlli decisa in seguito all’incontro avvenuto un mese fa circa con il Prefetto di Perugia Armando Gradone e con l’ex Questore Fausto Lamparelli.

Federico Minelli