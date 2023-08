Furti e truffe, è emergenza Ladri scatenati di notte E c’è chi se li trova davanti

Si sveglia di notte per bere acqua e trova il ladro in cucina: raffica di furti e tentati furti nel centro. È stato un fine settimana da incubo per più di un residente del centro storico, alle prese con i topi d’appartamento. L’area presa di mira sarebbe quella che si trova nelle vicinanze di piazza della Libertà ed in particolare una via dove i ladri avrebbero tentato di visitare almeno due abitazioni. Il caso più rilevante sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Nelle prime ore del mattino la proprietaria si è svegliata per andare a bere acqua in cucina e quando è entrata si è trovata praticamente faccia a faccia con il ladro che, a volto coperto per paura di essere individuato, si è dato a gambe. Grande spavento per la ragazza che ha chiesto subito aiuto. A rilevare il furto sono stati i carabinieri ed in base ad una prima ricostruzione dei fatti sembra che i malviventi avrebbero già visitato l’abitazione anche qualche giorno prima. Magro il bottino che consisterebbe in alcuni gioielli e monili che si trovavano a portata di mano, ma il valore non sarebbe rilevante. Per accedere alla casa i ladri sarebbero passati dalle finestre aperte anche di notte a causa del caldo e si sarebbero serviti di una scala di un cantiere che si trova nelle vicinanze, ma avrebbero sondato la presenza di persone già dal pomeriggio, suonando al campanello con una banale scusa. I proprietari hanno trovato del nastro adesivo sulla telecamera del videocitofono.

Un analogo tentativo sarebbe avvenuto nella notte di giovedì in un’altra abitazione che si trova nelle vicinanze di quella visitata domenica mattina. Un residente si è accorto della presenza di un uomo sospetto, presumibilmente il palo, davanti alla porta del cancello della sua abitazione, mentre un altro aveva già scavalcato il muro per accedere alla casa. A metterli in fuga è stato lo stesso proprietario dell’abitazione che ha urlato dando poi l’allarme alla Polizia. In questo caso il furto è stato sventato, ma in base alle testimonianze ad agire potrebbero essere state le stesse persone. In entrambi i casi uno dei ladri ha agito con il volto travisato, si parla di almeno due persone, ma potrebbero essere anche tre. A supportare le indagini delle forze dell’ordine per individuare i presunti responsabili potrebbero essere le immagini delle telecamere che si trovano nella zona di piazza della Libertà.