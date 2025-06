Furti a raffica nei supermercati. Tre persone arrestate dall’Arma

Ladri in manette a Ficulle per furto di cosmetici. I carabinieri della stazione insieme ai colleghi di Montegabbione hanno fatto scattare le manette di polsi di cittadini rumeni, due donne ed un uomo, di età compresa tra 20 e 29 anni, residenti a Napoli e gravati da precedenti, per furto aggravato in concorso. A seguito della segnalazione giunta alla centrale operativa della compagnia di Orvieto a proposito di un furto di generi alimentari e cosmetici messo a segno in un supermercato di Ficulle, una pattuglia ha raggiunto il luogo ed ha intercettato un’autovettura sulla quale tre persone erano intente a caricare delle buste della spesa.

Insospettiti dal quantitativo di cosmetici presenti nelle borse, i militari, dopo aver identificate le persone, li hanno sottoposti ad un approfondito controllo e perquisizione, rinvenendo altri prodotti per l’igiene personale ed alimentari. Dalla successiva ricostruzione è emerso che la refurtiva, del valore di oltre 900 euro, era il risultato di tre complessivi taccheggi in altrettanti esercizi di grande distribuzione, due a Ficulle ed il terzo a Fabro. Per i tre è così scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato in concorso ed il trattenimento in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è celebrato nel primo pomeriggio, all’esito del quale il giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia. Avviata dai militari anche la procedura per l’irrogazione del foglio di via da parte della questura.