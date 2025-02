Funzionano i vigili ’associati’. Più controlli e sicurezza

Risultati positivi quelli ottenuti nel 2024 dalla gestione associata di Polizia Locale "Appennino umbro", che coinvolge i comuni di Gualdo Tadino, Sigillo, Fossato di Vico e Costacciaro. I dati e i numeri delle attività svolte l’anno passato, insieme a un bilancio generale dei 4 anni dalla nascita della gestione associata, sono stati presentati nel Comando della Polizia Locale di Gualdo Tadino dal Comandante della Polizia Municipale, Gianluca Bertoldi, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, di Costacciaro, Andrea Capponi e di Fossato di Vico, Lorenzo Polidori.

Per quanto riguarda la sicurezza e i controlli stradali, sono stati gestiti 47 incidenti stradali, di cui 8 con feriti. Sul fronte della prevenzione e del rispetto delle regole, sono state elevate complessivamente 3.064 sanzioni per violazioni al Codice della Strada nei quattro comuni dell’area, con 515 veicoli controllati su 167 posti di blocco effettuati. Passando alla tutela ambientale, nel 2024 sono state installate complessivamente 147 fototrappole nei quattro comuni per contrastare lo smaltimento illecito di rifiuti, con un intervento particolarmente incisivo a Gualdo Tadino, dove sono state posizionate 68 telecamere di sorveglianza. Inoltre, sono state sanzionate 5 strutture ricettive abusive, a conferma dell’impegno per il rispetto delle norme anche nel settore turistico.

"Questo servizio di Polizia Associata – ha sottolineato Presciutti – che era partito come un esperimento, a quattro anni di distanza oltre ad essersi rivelato una buona pratica, presa d’esempio in altri territori dell’Umbria e non solo, ha permesso anche di migliorare i servizi, la sicurezza ed il controllo nel nostro territorio ed aumentare negli anni il numero degli agenti di polizia locale". Per quanto riguarda il territorio eugubino, invece, per il 2024 non è stato possibile raccogliere i numeri degli interventi della Polizia Locale che ha cambiato il software gestionale.

Federico Minelli